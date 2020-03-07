Экс-вокалиста Deep Purple не пустили в Россию

Бывший вокалист рок-групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер не смог попасть в Россию из-за нарушений правил въезда.

Артиста не впустили на таможенном посту Красная Горка на границе с Республикой Беларусь в Смоленской области. Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник, Тернер, как гражданин Америки, должен был въехать в Россию через пограничный пункт в Брянской области.

В результате Тернер не попал на шоу "Рокофония". Зрители узнали о том, что он не приедет, уже на самом мероприятии. Организаторы показали видеообращение музыканта, записанное на таможне, в котором он извинился перед собравшимися.

В 2018 году Тернер был госпитализирован в Минске.