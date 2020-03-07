Житель Техаса облизал мороженое в супермаркете и был приговорён к 30 дням тюрьмы

D'Adrien Anderson sentenced to 30 days in jail after video posted last year showed him licking a container of ice cream before returning it to the shelf at a Texas Walmart



pic.twitter.com/LTuENe2xu2 — Breaking911 (@Breaking911) March 5, 2020

Жителя Техаса приговорили к 30 дням тюрьмы за то, что он облизал мороженое в супермаркете Wallmart в Порт-Артуре, а затем поставил коробку обратно на полку, сообщает NBC.

Видео с облизыванием лакомства появилось в соцсетях в августе 2019 года и стало вирусным. В январе хулиган признал свою вину, однако сказал, что потом вернулся и купил данную упаковку, это подтвердили в полиции. Тем не менее магазин на всякий случай изъял всю партию продукции. После этого инцидента произошло ещё несколько подобных случаев, когда подростки повторили глупую шутку техасца.

Также злоумышленнику назначены испытательный срок два года, сто часов исправительных работ, штраф в размере 1000 долларов и 1500 долларов в качестве компенсации производителю мороженого.

А в 2018 году в США девушку арестовали на восемь месяцев за то, что она облизала ухо соседке в самолёте.