Швейцарский грюйер признан лучшим в мире на чемпионате сыров

Швейцарский сыр грюйер признан лучшим в мире на чемпионате сыров, сообщает портал Wisconsin State Journal.

Конкурс проходил в американском штате Висконсин, на него было подано рекордное число заявок — 3667 — из 26 стран мира. В финал вышли 20 участников. Соревнование является крупнейшим среди производителей сыров, масла и йогуртов в мире.

Производитель грюйера Майкл Шпихер из Mountain Dairy Fritzenhaus (город Берн, Швейцария) второй раз стал победителем этого чемпионата — в прошлый раз продукт принёс ему первое место в 2008 году.

Второе место занял его соотечественник, он представил твёрдый сыр из коровьего молока, названный Gallus Grand CRU.

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