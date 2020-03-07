Врач предостерёг российских вегетарианцев от опасной болезни

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о проблеме авитаминоза, с которой могут столкнуться только вегетарианцы.

Несмотря на то что каждый может найти в магазине товары подходящей ему ценовой категории и вкуса и тем самым получить необходимые витамины и микроэлементы, некоторые люди находятся в группе риска.

Специалист считает неразвитой культуру вегетарианства в стране, что приводит к дефициту необходимых витаминов в рационе людей.

— У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Я сталкивался с тем, что, когда девушки хотят похудеть и садятся на какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты, у них начинаются проблемы. Анализы показывают дефициты, вплоть до малокровия, — приводит слова Болибока радио Sputnik.

При этом врач советует вегетарианцам советоваться с диетологом, который поможет подобрать необходимый набор продуктов, обеспечивающий нужными веществами.

Специалист также обратил внимание на тех, кто постоянно придерживается одинакового меню. Те, кто изо дня в день питаются одним и тем же набором продуктов, могут чего-то недополучить, а чего-то набрать в избытке.

— Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме, — заключил Болибок.

Ранее Лайф сообщал, что шведский магазин IKEA начнёт продавать знаменитые фрикадельки для вегетарианцев.