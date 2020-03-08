Футболист в чемпионате Турции съел записку от тренера — видео

Trabzonsporlu Ndiaye, Hüseyin Çimşir’den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi 👀 #SüperLig pic.twitter.com/4BKyLknL0P — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 7, 2020

Полузащитник турецкого футбольного клуба "Трабзонспор" Баду Ндиайе съел листок с указаниями, полученный от тренера.

Эпизод произошёл в первом тайме встречи 25-го тура чемпионата страны с клубом "Газишехир Газиантеп". Сенегалец получил записку от своего партнёра, прочитал инструкции от тренерского штаба, огляделся и положил бумажку себе в рот.

Передача записок игрокам — обычное явление для футбола, однако в подобных случаях их либо выкидывают, либо прячут в шорты.

При этом переданные указания не очень помогли Ндиайе, он покинул поле на 61-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Встреча завершилась со счетом 1:1. "Трабзонспор" набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего клуба "Истанбул Башакшехир" на три балла и имея матч в запасе. "Газиантеп" располагается на девятой позиции с активом в 32 очка.