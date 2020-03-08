"Пришлось понервничать". Продюсер фильмов ужасов рассказал, какой хоррор действительно напугал его

Продюсер фильмов ужасов Джейсон Блум рассказал, какой из хорроров напугал его больше всего. Самым страшным оказался фильм "Синистер" с Итаном Хоуком в главной роли, сообщает Independent.

Блум признался, что обычно спокойно смотрит ужастики и давно работает в индустрии хоррора, но эта лента оказалась особенной.

— Когда ты сам участвуешь в производстве картины, ты находишься внутри и не сильно боишься, но когда я посмотрел "Синистер", пришлось понервничать, — отметил Блум.

Эта картина вышла на экраны в 2012 году, режиссёром стал Скотт Дерриксон. Лента повествует о том, как автор детективов с семьёй переезжает в небольшой городок и селится в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия — были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но внезапно в доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь под угрозой оказывается жизнь его близких.

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