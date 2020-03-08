Фрукт с сюрпризом. В Колумбии нашли полтонны кокаина в авокадо — видео

#Video Encuentran “narcoaguacates” que no llevaban pepa sino bolsas de cocaína pic.twitter.com/rntdYGHeeK — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 5, 2020

В Колумбии правоохранители изъяли крупную партию кокаина, спрятанного в авокадо. Удивительно, но при этом фрукты не были повреждены, сообщает издание Publimetro.

Почти 468 килограммов наркотиков были замаскированы под косточку. Пользователи соцсетей задались вопросом, как наркоторговцам удалось проделать такой трюк. Версии были разными. По одной из них, пакетик помещался внутрь, пока плод ещё зрел на дереве, потом кожица срасталась, и тогда его срывали и отправляли по адресу назначения.

Издание полагает, что это были резиновые авокадо, помещённые в ящик к настоящим, чтобы запутать полицейских. На кадрах видно, как фрукт разрезают, а внутри оказывается мешочек с кокаином. Как же злоумышленникам всё-таки удалось поместить его внутрь, правоохранителям предстоит выяснить.

Как пишет издание La Opinion, партия предназначалась для транспортировки в Бельгию.

Ранее российские моряки были осуждены на 10 лет тюрьмы за перевозку девяти тонн кокаина в Кабо-Верде.