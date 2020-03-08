Пьяный омич с мачете распугал прохожих и искромсал чужую машину

Пьяный омич бросался с мачете на людей, пугал прохожих, а потом искромсал чужую машину, сообщает ГУ МВД РФ по Омской области.

Мужчина вступил в конфликт с двумя молодыми людьми, которые посмеялись над его внешним видом. Он отправился домой, где решил выпить для храбрости, а потом в состоянии опьянения отправился мстить обидчиками. Правда, их на месте уже не оказалось.

Зато досталось случайному прохожему. Не нашедший неприятелей омич отправился в близлежащий павильон, где снова употребил спиртное и начал угрожать ножом человеку, чей внешний вид чем-то его не устроил. Когда посетители разбежались, обиженный хулиган решил выместить злость на машине, которая ему не понравилась, и стал кромсать её своим самодельным мачете.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они задержали мужчину и доставили его в отделение. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 "Хулиганство".

Ранее иранца с мачете и топором задержали недалеко от поместья Трампа во Флориде.