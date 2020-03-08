Учёные из России первыми в мире пересадят крысам сделанную в космосе костную ткань

Осенью 2020 года российские учёные проведут операцию по пересадке крысам костной ткани, полученной в результате печати на биопринтере в космосе, сообщил управляющий партнёр компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани в беседе с РИА "Новости".

По его словам, которые приводит РИА "Новости", эксперименты будут проведены после необходимых проверок.

Несколько серий по печати костей на Международную космическую станцию (МКС) доставят 9 апреля российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а новый эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крыс начнётся 10 апреля. 17-го их вернёт на Землю находящийся сейчас на станции экипаж.

Полученные образцы учёные будут вживлять крысам и смотреть на то, насколько эти ткани подходят в качестве каркаса. Вживление, скорее всего, будет происходить в дефекты бедренной кости. Для этого специалисты уберут среднюю часть структуры трубчатой кости, ведь такой дефект неспособен зажить самостоятельно.

У человека подобными критическими дефектами можно считать переломы и изменения костной ткани, связанные с её удалением при опухолях.

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