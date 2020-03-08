В ПФР рассказали об омичке, получающей пенсию в размере 52 тысяч рублей

Заместитель управляющего региональным отделением ПФР Наталья Смигасевич рассказала о необычной пенсионерке из Омской области.

70-летняя женщина получает страховую пенсию в размере 52 533 рублей. По словам чиновницы, эту сумму россиянка заработала исключительно на страховых взносах.

Уникальность случая заключается в том, что средняя пенсия в регионе составляет 13 813 рублей. При этом в области две трети получающих пенсии — женщины.

— Если точнее, 397 тысяч из почти 598 тысяч получателей пенсий, — цитирует Смигасевич портал Superomsk.ru.

Замуправляющего также рассказала о том, кем трудились женщины. Так, 612 человек работали трактористами в сельском хозяйстве и машинистами строительной, дорожной и погрузочно-разгрузочной техники. Их пенсия составляет 14 467 рублей.

На два рубля меньше получают пенсионерки, родившие пять или более детей. Таких в регионе 11 тысяч.

Пожилые дамы продолжают работать и в очень преклонном возрасте. Из 53,7 тысячи омичек в возрасте 80 лет и старше продолжают трудиться 132 женщины, три из них в возрасте старше 90 лет.

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова объяснила причины изменения размера пенсии россиян.