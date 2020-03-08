Учёный предрёк исчезновение гренландских тюленей в России

Вид гренландских тюленей в России находится на грани исчезновения. К вымиранию лысуна, как ещё называют этого зверя, может привести сокращение количества льда в местах обитания млекопитающих.

По словам заместителя руководителя программы "Белуха — белый кит" Института проблем эволюции и экологии имени А.Н. Северцова РАН Дмитрия Глазова, в нынешнем году льда на Белом море практически нет, а в предыдущие годы подобное приводило к гибели детёнышей тюленей.

— Поколение этого года может пропасть, а так как эта ледовая тенденция сохраняется, то непонятно, как тюлени к этому приспосабливаются. Что их ждёт: полное вымирание в наших водах или они как-то приспособятся? Может, они только в Канаде останутся, где ещё лёд есть, — цитирует Глазова РИА "Новости".

Как отметил учёный, всё своё историческое прошлое гренландский тюлень адаптировался к тому, чтобы размножаться на льду, так как в подобных случаях у детёнышей меньше шансов утонуть.

— Дело в том, что они в первые дни и недели не умеют плавать. Во-вторых, лёд является естественным антисептиком. Он примораживает кровь или плаценту, что препятствует развитию бактерий. И это некоторая безопасность от хищников, которые в основном охотятся на берегу, — добавил специалист.

Глазов передал гражданам, что информацию о наблюдаемых тюленях можно отправлять на электронную почту Совета по морским млекопитающим.

Ранее Лайф сообщал, что лесные пожары полностью уничтожили вид уникальных австралийских животных.