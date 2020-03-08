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Один ребёнок погиб и семь человек пострадали при крупном пожаре в Удмуртии

Среди пострадавших трое детей.

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Фото © МЧС РФ

В Удмуртии один человек погиб и семеро пострадали в результате пожара в жилом двухэтажном доме в посёлке Игра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

По предварительной информации, всего восемь пострадавших, из них четыре ребёнка, из них один погиб, — говорится в сообщении.

Отмечается, что загорелось восемь квартир. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 20 человек. В 07:14 по местному времени (06:14 мск) открытое горение было ликвидировано. Причина инцидента устанавливается.

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