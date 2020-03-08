На Алтае продают "уникальную" корягу за 2 миллиона рублей

Жительница города Бийск в Алтайском крае выставила на продажа корягу из Чулышманской долины за два миллиона рублей.

В объявлении продавец отметила, что цена актуальна до 25 октября, и назвала это инфляцией.

Объявление о продаже коряги. Фото © Avito

Подобная стоимость обуславливается наличием в куске дерева трёх вросших камней. Объявление было вывешено 9 февраля, но местные СМИ обратили на него внимание лишь сейчас.

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