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На Алтае продают "уникальную" корягу за 2 миллиона рублей

Актуальную лишь до 25 октября цену продавец объяснила инфляцией.

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Жительница города Бийск в Алтайском крае выставила на продажа корягу из Чулышманской долины за два миллиона рублей.

В объявлении продавец отметила, что цена актуальна до 25 октября, и назвала это инфляцией.

Объявление о продаже коряги. Фото © Avito

Подобная стоимость обуславливается наличием в куске дерева трёх вросших камней. Объявление было вывешено 9 февраля, но местные СМИ обратили на него внимание лишь сейчас.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы была выставлена на продажу квартира Елизаветы II.

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