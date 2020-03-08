На Алтае продают "уникальную" корягу за 2 миллиона рублей

Жительница города Бийск в Алтайском крае выставила на продажа корягу из Чулышманской долины за два миллиона рублей.
В объявлении продавец отметила, что цена актуальна до 25 октября, и назвала это инфляцией.
Объявление о продаже коряги. Фото © Avito
Подобная стоимость обуславливается наличием в куске дерева трёх вросших камней. Объявление было вывешено 9 февраля, но местные СМИ обратили на него внимание лишь сейчас.
Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы была выставлена на продажу квартира Елизаветы II.
Никита Могилев