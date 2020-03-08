СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти для давления на Россию
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Подобные меры были приняты из-за срыва сделки ОПЕК.
Добыча нефти Саудовской Аравией будет увеличена в апреле до десяти миллионов баррелей в сутки. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, это решение было принято после срыва сделки между Россией и ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти).
Объём будет увеличен на 0,3 млн баррелей по сравнению с мартовскими показателями. При этом, как информируют источники, в стране готовы увеличить объёмы и до 12 млн баррелей в сутки в случае необходимости. Тактика рассчитана на давление в отношении России. Эр-Рияд хочет вернуть российскую сторону за стол переговоров.
Текущие договорённости между сторонами о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года действуют до 31 марта. На переговорах Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться впервые за три года. Из-за этого нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до 46 долларов за баррель впервые с 2017 года.