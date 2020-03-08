Надежда Бабкина рассказала, как беременность спасла ей жизнь

Певица Надежда Бабкина призналась, что едва не свела счёты с жизнью в канун Нового года — в 1974 году. Артистка тогда находилась на девятом месяце беременности.

На самоубийство Бабкину едва не толкнула измена мужа Владимира Заседателева, которая произошла прямо у неё на глазах. От рокового шага народницу спас ещё не родившийся сын толчками.

— В этот момент в животе Данила забился сильно. Я этот живот обняла, привела себя в порядок, сказала: "Стоять, Надя!" Я стояла в ночной рубашке у окна, потом я выбежала на лестничную площадку. Данила так колотился во мне, будто просил: "Мама, остановись". Я это поняла, и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына, — рассказала певица в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Певица говорит, что после измены прожила с супругом ещё 17 лет, но так и не смогла его простить. Бабкина признаётся, что никому прежде не рассказывала о случившемся, даже матери.

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