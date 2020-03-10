Мощнее военного КамАЗа. Тест дизельного Range Rover Sport Autobiography

Когда машина по уровню инвестиций соперничает с небольшим, но вполне рентабельным бизнесом, возникают вопросы. В первую очередь к тому, что можно получить от автомобиля за такие деньги.

Смотреть свысока

Все автомобили Range Rover последнего поколения унаследовали фирменную британскую черту, фирменный стиль, который дизайнеры называют "синдромом надменности". Дизайн кузова, линия фар и общий силуэт выполнены так, словно машина смотрит свысока на все другие автомобили, и, не ровён час, приложит платочек к носу, чтобы остальная чернь не "дышала" на металл благородных кровей. Это же решение Range Rover удалось провернуть и с "люксом на минималках" — моделью Velar. Уникальное дизайнерское решение со слегка покатой крышей и "вздёрнутым" кончиком кормы теперь всегда выделяет машины из потока. Фраза "уникальный дизайн" в автоиндустрии сейчас звучит дико, однако британцам по-прежнему удаётся хранить самобытность с помощью незначительных, на первый взгляд, элементов.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 2

К ним же, кстати, относятся и фирменные фары. Они хоть и являются практически точной копией другого Range Rover, про который мы уже рассказывали ранее, отличия тоже есть. В версии Range Rover под них прописана специальная прошивка, которая контролирует работу рулевой рейки и диодов. В результате неощущаемых и незаметных как водителю, так и пассажирам изменений свет стал гораздо быстрее реагировать на повороты руля, подсвечивая тёмные сектора и выделяя опасные зоны. Правда, до уровня Audi Q8 и Volvo XC90 оптика Range Rover (даже пиксельно-лазерная) всё равно не доросла. Никакой иллюминации, welcome-lights разгораются в обычном режиме. Как в старом ролике про "никакого праздника, ничего нельзя". Само по себе свечение диодов красиво и выглядит очень неплохо, но нет ощущения сатисфакции, когда понимаешь, что "да, вот эта оптика выглядит красиво".

Шиворот-навыворот

У британцев всё не так, как у нормальных людей. И ездят по левой стороне, и чай пьют вместо обычной воды на регулярной основе, и во всём остальном они такие же странные. К примеру, рулевое колесо у Range Rover Sport настолько странное, что привыкнуть к нему не получается довольно длительное время. Его особенность в том, что перфорированная кожа находится на внутренней стороне руля, а не на внешней, как в других автомобилях. Плюс ко всему клавиши активации круиз-контроля и регулятора громкости сенсорные, однако некоторые элементы на этом же участке рулевого колеса уже не сенсорные, например клавиша включения подогрева. И в этом состоит колоссальная сложность обучения — всё равно что сесть в Airbus A380 после полёта на тренировочном Як-52. Разобраться в особенностях машины крайне непросто и потом точно так же сложно управлять другой машиной — слишком велика разница в подходах.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 3

Плюс ко всему в Range Rover Sport так и не появился электромеханический ручной тормоз, который активируется сильным нажатием педали тормоза. Почему этой опцией не оснастили автомобиль, стоимость которого приближается к цене комфортной однушки в самом центре Москвы, сказать сложно. Если взять более дешёвых конкурентов, то даже Audi A4, которая была у нас на тестах ранее, оснащается функцией HOLD и автоматическим включением "ручника" уже в базовой комплектации. Одно хорошо: в Range Rover Sport больше нет совершенно непонятной и неприятной "шайбы" переключения режимов коробки. Новый селектор с индикацией расположился аккурат под рукой водителя и позволяет "сбрасывать" коробку передач на нейтраль всякий раз, когда этого требует ситуация.

Дави его

Однако всё великолепие салона меркнет, когда запускается двигатель британца. Главный бриллиант Range Rover Sport — дизель SDV8 на 4,4 л, 339 л. с. и 740 Нм крутящего момента. Крутящего момента в британском дизеле даже больше, чем в военных КамАЗах, которые возят на спине массивные передатчики для радиосвязи или пункты управления беспилотниками. И хотя двигатель разгоняет внедорожник до 100 км/ч всего за 6,9 секунды, расход топлива при этом составляет 10–13 литров в городе, и примерно 9 л / 100 км на трассе. Для машины, которая с пятью пассажирами внутри весит три тонны ровно, — феноменальный результат.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 2

Звук тоже в порядке. Фирменное "тарахтение" дизельного двигателя примерно такое же, как в Land Cruiser 200, но чуть менее вычурное. Это и хорошо, и непонятно одновременно. С одной стороны, сугубо по ощущениям, 1VD-FTV, который устанавливается на TLC200, уступает по крутящему моменту (650 против 740 у Range Rover), ощущения от езды не совпадают. Японский дизель не хочется крутить, водитель как бы позволяет ему делать всю работу. С британским дизелем совершенно другая история. Его работа, как и звук, по ощущениям неочевидны и воспринимаются с большим трудом. Чтобы ощущать его, машину приходится регулярно пришпоривать, из-за чего растёт не только расход, но и ненависть соседей по потоку.

Но для города такой V8 оказался избыточен. Примерно так же, как и пятилитровый компрессорный V8 на бензине, который мы изучали ранее. Вполне неплохим (в качестве "золотой середины") окажется дизельный TDV6 на три литра объёма и 249 л. с. мощности. Разница с V8 у него минимальна, а хорошая прошивка для ЭБУ и вовсе практически уравняет шансы по динамике. При этом в городе V6 будет потреблять примерно десять литров "солярки", и примерно семь-восемь литров по трассе. При баке в 100 литров этого будет достаточно, чтобы доехать из Москвы в Поволжье на одной заправке. Очень лихо, учитывая габариты машины и её динамику.

Зато с подвеской всё понятно через 10–15 минут после начала движения. Двухконтурная "пневма" у Range Rover Sport, пожалуй, самая быстрая в классе и самая понятная из всех. В зависимости от режима езды она автоматически адаптируется к дорожным условиям. Спереди – двойные поперечные рычаги, сзади — стандартная алюминиевая "многорычажка". По умолчанию подвеска настраивается в "нейтральный" режим, нечто среднее между бомбардировкой Багдада и распитием чая где-нибудь в родовом поместье в Глостершире.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Она позволяет ехать с относительным комфортом довольно активно, а машина при этом лишь незначительно кренится, как бы намекая водителю, что для занятий спортом нужно нажать кое-что дополнительно. Самый технологичный вариант Range Rover Sport комплектуется модернизированной полноприводной трансмиссией с многодисковой муфтой и блокировкой центрального дифференциала. Это позволяет, как и в случае с "пижонским" Range Rover, забираться на бездорожье и пробираться в глубокий снег. Здесь нужно сразу напомнить, что версия Sport короче флагманской и позволяет существенно больше вольностей на нормальной дороге, а приличная по ширине резина и некоторые изменения по подвеске (например, перенастроенный активный стабилизатор) — и есть тот самый Sport, закравшийся в название модели.

Очень дорогая парковка

От изучения опций в машине через какое-то время начинает болеть голова, поэтому, пожалуй, стоит перечислить самые полезные и бесполезные. Из полезного — автопарковка, которая пусть и доступна опционально, но экономит огромное количество времени, пневмоподвеска и функция регулирования клиренса, которая позволяет парковаться везде, где для этого найдётся место, электрорегулировка кресел с клавишами в дверных картах — всё это безумно удобно. Однако в этом не будет никакого смысла, если во время очередной парковки неопытный автовладелец разнесёт задний бампер о стоящий автомобиль или дерево. Почему это может произойти? Сейчас поясним.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 5

Как и во всех люксовых автомобилях, в Range Rover Sport есть куча странностей. К примеру, мультимедиасистема в 2020 году по-прежнему работает с существенной задержкой, хотя, кажется, "лаги" электроники британцев напрямую зависят от задач, которые перед ними ставит водитель. Но главное разочарование внедорожника — это камера заднего вида и система кругового обзора в целом. Они настолько неорганичны и работают настолько странно, что пользоваться ими совершенно не хочется. Разметка камеры даже ясным днём постоянно дёргается, и это сильно осложняет парковку. В тёмное время суток всё ещё хуже. Задняя камера переключается на "ночной" режим работы, и относительные мучения превращаются в настоящий ад — тормозное слайд-шоу во время парковки не позволяет спрогнозировать, сколько двигаться до сзади стоящей стены или машины, и это может быть чревато. Наш Range Rover Sport уцелел, однако форумы просто завалены сообщениями о том, что кто-то разнёс задний бампер из-за отвратительного качества камеры. В 2020 году ставить такую электронику в премиумный автомобиль — это издевательство. То же самое можно сказать про два сенсорных дисплея на центральной панели. Они есть, и больше ничего хорошего сказать про них нельзя.

Хорошие сапоги?

Самое неприятное в Range Rover Sport — это цена. Тестовая версия с эксклюзивной отделкой из тёмной кожи обойдётся покупателю в девять миллионов рублей, а если "докинуть" в автомобиль опции вроде автопарковки, то ценник и вовсе может выбежать за 11 миллионов рублей. Разумеется, за такое оснащение и технологичность нужно платить, но всё равно есть вопросы. К примеру, штатная 16-канальная аудиосистема Meridian на 825Вт и 19 динамиков звучат примерно так же, как Bang&Olufsen в Audi Q8. Надо отдать должное: британцы провели большую работу по доведению собственных машин до совершенства, однако конкуренты не просто дышат им в затылок — они прижались к двери с топором в стиле Джека Николсона из "Сияния" и уже готовы порубить Range Rover на дрова.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Стоит ли Range Rover Sport девять миллионов рублей? Сложный вопрос. С одной стороны, конечно. С другой — за девять миллионов в машине наблюдается ряд странностей, которые в других премиум-кроссоверах, например, BMW X7 или новом Audi Q7, считаются не просто дурным тоном, но и могут стать поводом для подачи иска против дилера. Это очень спорная, но очень роскошная и быстрая машина, полюбить которую, как и очень яркую женщину с тяжёлым характером, смогут далеко не все.