В Японии исчез украинский спортсмен, который пошёл покорять Фудзияму

В Японии разыскивают украинского бегуна и тренера по лыжному спорту Алексея Борисенко. В страну он приехал для участия в марафоне, но соревнования отменили из-за эпидемии коронавируса.

Алексей пропал после того, как 26 февраля пошёл покорять гору Фудзияма. Отмечается, что мужчина не сел обратно в самолёт на родину, а в отеле остались его вещи.

— В связи с плохими погодными условиями официально операцию по поиску не начинают. Пошёл десятый день, — сообщили друзья спортсмена в Facebook.

Напомним, что Япония — одна из стран, наиболее охваченных эпидемией коронавируса. Там уже более тысячи человек, подхвативших смертельно опасную инфекцию, более десяти человек скончались. Свой печальный вклад в это внёс круизный лайнер, среди экипажа и пассажиров которого распространялось заболевание.