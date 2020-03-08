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Владимир Путин утвердил двух новых членов Общественной палаты РФ

Согласно указу президента, в ОП вошли казачий атаман и епископ Российского союза пятидесятников.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Общественной палаты (ОП) РФ двух новых членов — атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды и начальствующего епископа Российского объединённого союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.

Отметим, Общественная палата РФ избирается каждые три года. Формирование нового состава ОП началось 25 февраля, когда Владимир Путин определил кандидатуры 40 человек, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ. Также в состав ОП РФ войдут 85 представителей общественных региональных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений и некоммерческих организаций.

Как сообщал Лайф, ранее в Общественной палате рассказали об основных блоках поправок в конституцию.

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