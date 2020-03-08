Владимир Путин утвердил двух новых членов Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Общественной палаты (ОП) РФ двух новых членов — атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды и начальствующего епископа Российского объединённого союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.

Отметим, Общественная палата РФ избирается каждые три года. Формирование нового состава ОП началось 25 февраля, когда Владимир Путин определил кандидатуры 40 человек, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ. Также в состав ОП РФ войдут 85 представителей общественных региональных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений и некоммерческих организаций.