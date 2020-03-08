Наставник "Сельты" — о Фёдоре Смолове: Не похож на типичного русского

— Мы ожидали гораздо большего от него, чем он даёт нам сейчас. Понимаем, что есть вопрос адаптации, но при этом знали, что он не похож на типичного русского — он экстраверт, идеально говорит по-английски. Если будет работать, ему не потребуется много времени на адаптацию. Надеемся, что уже скоро увидим лучшую версию Смолова, — сказал тренер.