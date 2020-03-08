Наставник "Сельты" — о Фёдоре Смолове: Не похож на типичного русского

Наставник испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия выразил надежду на быструю адаптацию нового нападающего — россиянина Фёдора Смолова. Об этом сообщает издание El Desmarque.
— Мы ожидали гораздо большего от него, чем он даёт нам сейчас. Понимаем, что есть вопрос адаптации, но при этом знали, что он не похож на типичного русского — он экстраверт, идеально говорит по-английски. Если будет работать, ему не потребуется много времени на адаптацию. Надеемся, что уже скоро увидим лучшую версию Смолова, — сказал тренер.
Как сообщал Лайф, Фёдор Смолов перешёл в "Сельту" из московского клуба "Локомотив" 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. За свою новую команду 30-летний российский форвард провёл шесть матчей и забил один мяч.
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