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Наставник "Сельты" — о Фёдоре Смолове: Не похож на типичного русского

За свою новую команду 30-летний российский форвард провёл шесть матчей и забил один гол.

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Фёдор Смолов. Фото © Facebook / RC Celta

Наставник испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия выразил надежду на быструю адаптацию нового нападающего — россиянина Фёдора Смолова. Об этом сообщает издание El Desmarque.

Мы ожидали гораздо большего от него, чем он даёт нам сейчас. Понимаем, что есть вопрос адаптации, но при этом знали, что он не похож на типичного русского  он экстраверт, идеально говорит по-английски. Если будет работать, ему не потребуется много времени на адаптацию. Надеемся, что уже скоро увидим лучшую версию Смолова, — сказал тренер.

Как сообщал Лайф, Фёдор Смолов перешёл в "Сельту" из московского клуба "Локомотив" 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. За свою новую команду 30-летний российский форвард провёл шесть матчей и забил один мяч.

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