Есенин с телефоном. Тюменку шокировала популярность созданного ею Instagram-аккаунта поэта

Учитель русского языка и литературы Алия Исалимова из Тюмени создала инстаграм-профиль поэта Сергея Есенина, в котором он предстаёт перед подписчиками в стильной одежде и современном интерьере. Поэт "телепортируется" на 100 лет вперёд благодаря фотошопу. На создание каждого коллажа педагог тратит около 20–30 минут.

Меньше чем за год аккаунт стал известен на всю страну. Когда Алия сделала первые публикации, она и не думала об интернет-славе, учительница просто хотела привлечь внимание молодёжи к творчеству Есенина. Первый пост с модным поэтом Алия создала в сентябре прошлого года, после на некоторое время сделала перерыв в публикациях.

— В качестве оригинальных фотографий я использую фотографии футболистов. Вообще этот "Инстаграм" создавался для моих учеников и друзей. Но когда появились подписчики, это было вообще неожиданно — тысяча, две. Я до сих пор в шоке, — рассказала Лайфу Алия.

Сейчас в "личном" аккаунте поэта почти 47 тысяч подписчиков. Под фото с поэтом учительница публикует строки из его стихотворений.

— Я часто получаю сообщения: "Пишите побольше, в жизни не успеваю открыть книгу, а тут в "Инстаграме" перед глазами строки. И ученикам интересно стало, они полюбили творчество Есенина. Девочки очень любят стихотворение "Заметался пожар голубой", — Алия Исалимова.

Ранее Лайф сообщал, что Гарик Харламов нашёл в Семёне Слепакове двойника писателя Льва Толстого.