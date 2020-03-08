Трудный подросток или избалованный ребёнок? Как дочь футболиста Малафеева устроила ему адскую жизнь

Вячеслав Малафеев — известный футболист, бывший игрок сборной России и петербургского "Зенита". В 2011 году случилась трагедия: в автомобильной катастрофе разбилась его супруга Марина. У них остались дочь и сын. Позже Малафеев женился на Екатерине Комляковой, которая официально стала мамой его детям, а также родила футболисту ещё одного сына.

Спустя время внутри семьи начались проблемы... Стало известно, что их несовершеннолетняя дочь К. подозревается в торговле наркотиками. По данным Mash, её уличили в продаже нескольких таблеток экстази. Сейчас девочка находится в больнице под наблюдением врачей.

Трудный подросток?

Если обратить внимание, то в социальных сетях и у Вячеслава, и у Екатерины практически нет совместных фотографий с их старшей дочкой. Оказалось, что она в свои 16 лет живёт отдельно от родителей. Об этом совсем недавно рассказала Екатерина у себя в сториз.

— Сейчас трудный период в нашей семье. Хотелось бы рассказать о теме, которая долгое время была закрыта. Наша старшая дочь сейчас живёт отдельно, одна, — пояснила супруга Малафеева. — В нашей семье достаточно простые правила: отсутствие нецензурной лексики, мы не приемлем дома дымовой аппарат. Ещё в правилах — посещение школы, найти увлечение, заниматься спортом или творчеством, ложиться спать вовремя. Вот такие, оказывается, сложные правила.

Я не знаю, как вы справляетесь с детками переходного возраста. У нас же возникла вот такая проблема. Конечно, нам хотелось бы, чтобы какое-то время эту ситуацию не трогали, потому что она ещё не завершена. Когда всё пройдёт, я расскажу, как мы её решили, — призналась Екатерина.

Сам футболист никак не комментировал свои отношения с дочкой, но в "Инстаграме" поздравил её с днём рождения, призвав не спешить взрослеть.

— Не спеши взрослеть, не отдаляйся от своих близких ради своих сегодняшних целей, ради сегодняшнего хобби или сегодняшнего круга общения. Самое важное на земле — это твоё здоровье и твоя семья, — такими словами поздравил свою дочь Вячеслав.

Сами родители девочки в данный момент не выходят на связь. Они отправились в круизное путешествие по США.

Анорексия и психологи

Что ещё известно о дочке Малафеева? Она активно ведёт свою страницу в "Инстаграме", где у неё более 36 тысяч подписчиков. В Сети она учит делать яркий и экстравагантный макияж, а также открыто рассказывает о том, как лечится от анорексии, булимии, которые мучают её периодически.

— Я не принимаю своё тело, — пишет она у себя в посте. — На протяжении некоторого времени у меня были/бывают компульсивные переедания, срывы, истерики, вызывание рвоты, слабительные и мочегонные. Я пила антидепрессанты, но лучше не становилось. Я хожу к психологу и ходила к психиатру.

Девочка ярко красит волосы, перешла на домашнее обучение и планирует делать музыкальную карьеру.

— Начала заниматься творчеством, музыкой. Записала уже два трека. Планирую записать альбом в скором времени. Я вдохновляюсь, я получаю кайф, — призналась она.

Также в соцсети она публикует видео и фото явно не по своему возрасту...

Трудно понять, в чём кроется причина такого аморального поведения 16-летней девочки. Она в семилетнем возрасте лишилась мамы, училась жить и принимать мачеху. С другой стороны, её обеспеченный отец мог просто-напросто разбаловать ребёнка. В любом случае семье футболиста сейчас предстоит взять под контроль жизнь своей дочери.