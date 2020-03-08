Полукилометровая очередь посетителей выстроилась перед входом в Эрмитаж — видео

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В честь Международного женского дня Государственный музей Эрмитаж преподнёс приятный сюрприз — бесплатный вход для всех категорий индивидуальных посетителей. В итоге очередь из желающих приобщиться к искусству растянулась на полкилометра. Люди стоят от Триумфальной арки через Дворцовую площадь и Большой двор Зимнего дворца. При этом длина очереди продолжает увеличиваться.

— По бесплатному входному билету можно будет посетить все экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа в часы работы музея — с 10:30 до 18:00, — сообщали ранее в пресс-службе музея.

Напомним, ранее Эрмитаж начал вести на своём сайте прямую трансляцию видео очереди у входа в музей, чтобы посетители смогли выбрать удобное время для визита.