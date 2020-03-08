Путин уточнил полномочия Медведева в Совбезе РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о полномочиях заместителя председателя Совета безопасности — новой должности, на которую ранее был назначен бывший глава правительства Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом Путин переложил на замглавы Совбеза ряд назначений, за которые ранее отвечал глава государства. Так, занимающий этот пост будет назначать и освобождать от должности уполномоченного по правам ребёнка, первого заместителя секретаря Совбеза, главу секретариата замглавы СБ и заместителей секретаря Совбеза.

В компетенцию замглавы Совбеза РФ также будет входить назначение помощников заместителя председателя и помощников секретаря Совбеза, своих непосредственных подчинённых в Администрации президента, начальников управлений президента и руководителей самостоятельных подразделений администрации.

Напомним, Дмитрий Медведев стал заместителем председателя Совбеза РФ после того, как 15 января 2020 года по результатам Послания Владимира Путина Федеральному Собранию объявил об отставке кабмина. Позже стал известен размер его зарплаты на новой должности.