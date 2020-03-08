"Поздравь меня, мразь!" Слепаков записал шуточную песню-инструкцию для девушек к 8 Марта

Видео © Instagram / slepakovsemyon

Резидент Comedy Club Семён Слепаков записал шуточное музыкальное руководство для девушек к 8 Марта. В песне с говорящим названием "Поздравь меня, мразь!" шоумен рассказывает о "самых эффективных" способах получить желаемое в Международный женский день.

Юморист сделал отсылку к ставшей крылатой фразе "Вези меня, мразь!" Яны Даньковой из Подмосковья, которая набросилась на таксиста за отказ её подвезти. Слепаков в шутку призвал девушек требовать нужное от своих вторых половинок в стиле Яны.

В конце видео Слепаков обращается к девушке, снимавшей видео, с вопросом: "Ты сняла меня, мразь?" Женский голос отвечает утвердительно.

Напомним, резонансный случай в такси произошёл в столице в феврале. Разбушевавшаяся фитнес-тренер набросилась на водителя и стала требовать срочно отвезти её на работу со словами "Вези меня, мразь!" и "Меня люди ждут". Девушка позже объяснила, что таксист первый стал хамить, отказывался ехать быстрее, а потом вовсе угрожал высадить её на Можайском шоссе.