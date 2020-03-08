Сломанная челюсть Мирзаева и лучший бой в истории среди женщин. Итоги недели в мире ММА

АСА 105. Расул Мирзаев — Арман Оспанов

Несмотря на то что поединок Чёрного Тигра и Арлана стал всего лишь со-главным событием шоу в Алма-Ате, это сражение зрители ждали сильнее всего. Бойцы оправдали ожидания фанатов, выдав хоть и скоротечный, но очень зрелищный поединок. Мирзаев активнее начал бой, явно пытаясь нокаутировать казавшегося обескураженным соперника. Но Оспанов смог вовремя собраться, остудив именитого противника сериями фирменных "вертушек". Кульминацией схватки стал эпизод, когда Расул неудачно исполнил мидл-кик, оказавшись утащенным в партер. Арман показал чудеса техники добивания, в считанные секунды решив исход боя панчами по корпусу и особенно в голову россиянина.

От ударов казахстанца, казалось, сотрясался весь канвас. Рефери решил остановить избиение на отметке 2:29 первого раунда. Как оказалось — не зря. После боя у Мирзаева был констатирован двойной перелом челюсти… По словам бывшего менеджера Чёрного Тигра и некогда его друга, президента Fight Nights Global Камила Гаджиева, это конец карьере Мирзаева. И с этим сложно поспорить, учитывая, что это уже второе поражение подряд тяжелейшим нокаутом за последние полгода.

UFC 248. Израэль Адесанья — Йоэль Ромеро

Уныние и разочарование — по другому и не назвать титульный бой в среднем весе между действующим чемпионом UFC Израэлем Адесаньей и топовым претендентом Йоэлем Ромеро. От этих ребят ждали в десятки раз больше того, нежели зрители увидели сегодняшним утром в Америке. Таким Последнего Повелителя Стилей фанаты ММА ещё не видели. Непобеждённый нигериец выглядел с первых же секунд боя очень испуганным, инертным и осторожным. Первый раунд и вовсе завершился всего одним попаданием в исполнении 42-летнего ветерана. Более-менее прийти в себя чемпион смог в третьей пятиминутке, но это был не тот Адесанья, каким мы видели его прежде.

Что касается призёра Олимпиады по вольной борьбе, то в исполнении кубинца можно отметить жёсткие попадания в каждом из раундов и попытку войти в размен в финале встречи. Но, увы, принимать вызов физически мощного соперника Израэль не стал, ограничившись работой на очки, а точнее, лоу-киками. Очень осторожная и бледная победа Адесаньи, освистанная болельщиками на трибунах. И как тут не согласится с Ромеро, давшего волю эмоциям после боя.

— Вам нужен такой чемпион? Люди покупают билеты, покупают платные трансляции. Они хотят видеть шоу, хотят видеть драку. Это ММА, а не бег, — отметил Йоэль, для которого это уже была четвёртая неудачная попытка стать чемпионом UFC. И не факт, что последняя…

UFC 248. Йоанна Еджейчик — Вейли Джанг

Ко-мейн ивент UFC 248 оказался в разы зрелищнее и "мужественнее". Не зря президент организации Дана Уайт в преддверии турнира говорил, что с наибольшим интересом ждёт титульную схватку между Йоанной и Вейли. Обе девушки показали по-настоящему сильный дух и сумасшедшее желание победить, выдав, возможно, лучший матч в истории женского ММА. На протяжении всех пяти раундов бой протекал в формате ожесточённой рубки, в которой чисто визуально лучше выглядела экс-чемпионка из Польши.

Еджейчик работала куда разнообразнее противницы из Китая, серийно обстреливая корпус и голову действующей обладательницы пояса. После третьего раунда Джанг и вовсе казалась сломленной, но в четвёртой пятиминутке смогла собраться с духом и выравнять бой. Но вряд ли китаянка смогла сделать больше, чем противница, для победы. Судьи раздельным решением всё же лучшей в этом бою признали Вейли, что удивило многих. В том числе и чемпионку UFC Валентину Шевченко.

— Йоанна победила в этом бою, — написала Шевченко в "Твиттере". С мнением Пули сложно не согласиться.

UFC 248. Бенейл Дариуш — Драккар Клозе

Фантастическая развязка произошла во встрече между легковесами Бенейлом Дариушем и Драккаром Клозе. Весь первый раунд Бенейл "рюкзаком" провисел на спине Драккара, явно порадовав поклонников грепплинга этим элементом, а уже во втором раунде повод для радости был подарен хардкорным фанатам ударного стиля. Клозе (словно питтбуль) накинулся на соперника, пытаясь прикончить серией жёстких панчей, и, казалось, это ему сейчас удастся. Но Бенейл непостижимым образом, находясь в состоянии грогги, спустя секунду после пропущенных ударов умудрился отправить противника в глубокий нокаут левым оверхендом. Потрясающе!

What an incredible bout between Beneil Dariush and Drakkar Klose! Second-round pyrotechnics conclude with Klose's mouthpiece dangling. 😯 pic.twitter.com/YHrBKuXGsj — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

И только поглядите на реакцию комментаторов этого поединка Даниэля Кормье и Джо Рогана.

UFC 248. Сапарбек Сафаров — Родольфо Виейра

Увы, российский полутяж Сапарбек Сафаров сегодняшним утром потерпел третье поражение в UFC. 33-летний дагестанец уверенно начал поединок против бразильца Родольфо Виейра, ошеломив оппонента шквалом ударов в стойке. Южноамериканец, почувствовав смертельную опасность, тут же перевёл базового боксёра в партер, завершив поединок болевым на руку. К чести Сапарбека следует признать, что он довольно жёстко разбил лицо бразильцу…

UFC 248. Шон О’Мэлли — Хосе Альберто Куинонес

Непобеждённый проспект легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли одержал на сегодняшнем ивенте одиннадцатую подряд победу в ММА, нокаутировав за две минуты мексиканца Хосе Альберто Куинонеса. 25-летний Шон — настоящий зверь, прирождённый "убийца". Конечно же, рано пока судить о реальной силе этого чудаковатого на вид паренька, являющегося вегетарианцем по трём лишь поединкам в UFC. Но то, что он способен стать настоящей суперзвездой восьмиугольника, — факт! Кстати, О’Мэлли при росте 180 см выступает в весовой категории до 61,2 кг…

The Sugar Show 2.0 was worth the wait. Too sweet! 👌 pic.twitter.com/pDRj8jU3DK — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

"Битва за хайп". Ислам Каримов — Роман Архафт

Популярный блогер Амиран Сардаров смог вывести смешанные единоборства на новый этап развития, создав — в отличие от всех своих коллег по цеху — продукт исключительно для ютуб-аудитории. И не прогадал. Каждый выпуск его шоу "Битва за хайп" собирает многомиллионные просмотры, чем, к примеру, не могут похвастаться ивенты ACA, FNG или М-1. Потихоньку продукт Сардарова даёт индустрии новых героев, за поединками которых пристально наблюдает самая разнообразная аудитория.

Один из них — высоченный, почти двухметровый узбек Ислам Каримов, одержавший вторую подряд победу в проекте. В последнем выпуске "Битвы за хайп" Каримов продемонстрировал зрителям, что является не только топовым кикбоксером, но и искусным греплером, финишировав Романа Архафта болевым приёмом.

"Битва за хайп". Ярослав Кук — Руслан Хуболов

Ещё один выпускник проекта Амирана Сардарова, Ярослав Кук, достоин пристального внимания со стороны поклонников ММА и промоутеров ведущих лиг. Боец из Уссурийска не просто выглядит как парень из обложек глянцевых журналов и бодибилдер, но и обладает всеми навыками самого настоящего бойца ММА.

В нём заложены чемпионский характер, дух, физическая мощь, выносливость и самая разнообразная техника смешанных единоборств. Двумя жертвами Кука в проекте Амирана стали довольно успешные атлеты из Северного Кавказа — Рамзан Эсиев и Руслан Хуболов. Не так удивительно, если через несколько лет мы увидим этого паренька, похожего на Кена из бренда "Барби", в UFC.