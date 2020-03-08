В России введён новый формат полиса ОСАГО

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. С 8 марта водители смогут вносить информацию о договоре каско на обратную сторону полиса. Как сообщал Банк России, также теперь автовладельцу необязательно иметь договор добровольного автострахования в виде отдельного документа для того, чтобы указать в полисе сведения об автокаско.

В Центробанке подчеркнули, что если полис каско оформляется именно в таком формате, то в него должны быть включены риски утраты, гибели или повреждения автомобиля. Также полис может предусматривать франшизу не более 20% от страховой суммы.

Согласно новым правилам, срок действия такого договора каско привязан к сроку действия полиса ОСАГО, поэтому если второй перестанет действовать, то станет недействительным и полис автокаско. В ЦБ надеются, что такие меры упростят заключение договора как для потребителей, так и для страховых фирм.

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