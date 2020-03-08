"Спартак" одолел "Динамо" и сравнял счёт в серии

Московский "Спартак" одержал вторую победу над столичным "Динамо" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Четвёртый матч серии, прошедший на "ЦСКА-арене", закончился победой подопечных Олега Знарка со счётом 3:2.
Спартаковцы в середине первого периода с интервалом в две минуты дважды огорчили голкипера "Динамо" Александра Ерёменко. Открыл счёт нападающий Артём Фёдоров, наказавший бело-голубых за удаление Ивана Муранова. Удвоил преимущество хозяев льда форвард Илья Зубов, отправивший шайбу впритирку со штангой динамовских ворот.
Во втором игровом отрезке красно-белые довели счёт до крупного — на 15-й минуте нападающий Каспар Даугавиньш в неравных составах хорошо поработал на пятаке гостей — 3:0.
Убрать Каспарса Даугавиньша с пятака? Хм, удачи. #КубокГагарина pic.twitter.com/mJlKS8pF4n— КХЛ (@khl) March 8, 2020
Динамовцы нашли в себе силы отыграть две шайбы — в начале третьего периода большинство реализовал капитан Вадим Шипачёв, а за двадцать секунд до финальной сирены шведский форвард Андре Петерссон сократил отставание своей команды до минимума. На большее подопечным Владимира Крикунова не хватило времени. Красно-белые сохранили добытое ранее преимущество и довели матч до победы.
Таким образом, проиграв два стартовых матча, спартаковцы сумели выиграть домашние игры и сравнять счёт в серии (2–2). Пятый матч столичного противостояния состоится 10 марта на "ВТБ-арене".
Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд
- "Спартак" — "Динамо" М — 3:2 (2:0; 1:0; 0:2), счёт в серии 2–2
- "Сибирь" — "Автомобилист" — 1:5 (0:0; 1:3; 0:2), счёт в серии 3–1