"Спартак" одолел "Динамо" и сравнял счёт в серии

Московский "Спартак" одержал вторую победу над столичным "Динамо" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Четвёртый матч серии, прошедший на "ЦСКА-арене", закончился победой подопечных Олега Знарка со счётом 3:2.

Спартаковцы в середине первого периода с интервалом в две минуты дважды огорчили голкипера "Динамо" Александра Ерёменко. Открыл счёт нападающий Артём Фёдоров, наказавший бело-голубых за удаление Ивана Муранова. Удвоил преимущество хозяев льда форвард Илья Зубов, отправивший шайбу впритирку со штангой динамовских ворот.

Во втором игровом отрезке красно-белые довели счёт до крупного — на 15-й минуте нападающий Каспар Даугавиньш в неравных составах хорошо поработал на пятаке гостей — 3:0.

Динамовцы нашли в себе силы отыграть две шайбы — в начале третьего периода большинство реализовал капитан Вадим Шипачёв, а за двадцать секунд до финальной сирены шведский форвард Андре Петерссон сократил отставание своей команды до минимума. На большее подопечным Владимира Крикунова не хватило времени. Красно-белые сохранили добытое ранее преимущество и довели матч до победы.

Таким образом, проиграв два стартовых матча, спартаковцы сумели выиграть домашние игры и сравнять счёт в серии (2–2). Пятый матч столичного противостояния состоится 10 марта на "ВТБ-арене".

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

"Спартак" — "Динамо" М — 3:2 (2:0; 1:0; 0:2), счёт в серии 2–2

"Сибирь" — "Автомобилист" — 1:5 (0:0; 1:3; 0:2), счёт в серии 3–1