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Слуцкий потерпел первое поражение с "Рубином"

Положение казанского клуба в турнирной таблице пока оставляет желать лучшего.

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Фото © Пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" дома проиграл самарским "Крыльям Советов". Автором единственного мяча стал Денис Попович.

Примечательно, что в этой встрече судьи, отвечающие за VAR, не назначили одиннадцатиметровый удар в ворота "Рубина", а также был отменён гол казанцев из-за офсайда.

Отметим, обе команды лишились по игроку. У "Рубина" в концовке первого тайма был удалён Хвича Кварацхелия, а у самарцев на 81-й минуте поле покинул Антон Зиньковский.

"Тинькофф РПЛ". 21-й тур

"Рубин" — "Крылья Советов" — 0:1

Голы: Попович (42', 0:1)

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