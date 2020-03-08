Слуцкий потерпел первое поражение с "Рубином"

Казанский "Рубин" дома проиграл самарским "Крыльям Советов". Автором единственного мяча стал Денис Попович.
Второй гол Дениса Поповича после возвращения в Тинькофф РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 8, 2020
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Примечательно, что в этой встрече судьи, отвечающие за VAR, не назначили одиннадцатиметровый удар в ворота "Рубина", а также был отменён гол казанцев из-за офсайда.
Отметим, обе команды лишились по игроку. У "Рубина" в концовке первого тайма был удалён Хвича Кварацхелия, а у самарцев на 81-й минуте поле покинул Антон Зиньковский.
"Тинькофф РПЛ". 21-й тур
"Рубин" — "Крылья Советов" — 0:1
Голы: Попович (42', 0:1)
Громова Кира