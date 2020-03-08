Слуцкий потерпел первое поражение с "Рубином"

Второй гол Дениса Поповича после возвращения в Тинькофф РПЛ. 📺 Смотрите #РубинКрылья прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r 📱 Приложение «МАТЧ!» https://t.co/abbefJGqwN

Примечательно, что в этой встрече судьи, отвечающие за VAR, не назначили одиннадцатиметровый удар в ворота "Рубина", а также был отменён гол казанцев из-за офсайда.