Египтянин разбился насмерть, упав с пирамиды в Гизе

Молодой египтянин погиб, взобравшись на пирамиду Хефрена в Гизе и упав с большой высоты. Полицейские устанавливают его личность, сообщает портал al-Masry al-Youm со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

— Дело передано в прокуратуру, проводятся необходимые следственные мероприятия, — отмечается в сообщении.

Высота этой пирамиды — около 150 метров. Парень упал со 100-метровой высоты. Правоохранительные органы сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что российский блогер забрался на пирамиду, чтобы набрать больше лайков, а спустился уже в тюрьму.