Минздрав подсчитал, насколько мужчины реже женщин ходят в больницу

Мужчины в России в два с половиной раза реже обращаются в поликлинику, однако при этом среди них смертность в возрасте от 35 до 40 лет почти в два раза выше, чем среди женщин того же возраста. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Если мы посмотрим [статистику] по амбулаторной помощи, мужское население фактически в два с половиной раза реже ходит в поликлинику, чем женское население, — приводит слова министра ТАСС.

При этом, по его словам, статистика по стационарной высокотехнологичной помощи по всей России одинаковая — существенной разницы между количеством обращений за медицинской помощью мужчин и женщин нет. Мурашко также сказал, что среди мужчин смертность начинает расти после 18 лет.

— В этом возрасте разница в смертности между мужчинами и женщинами достигает максимум до двух раз, — подчеркнул министр.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что ошибки и непрофессионализм медперсонала в России ежегодно оборачиваются тяжёлыми осложнениями для 70 тысяч пациентов, а некоторым они даже стоят жизни.