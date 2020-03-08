Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

Министерство природы России разработало проект концепции расширенной ответственности производителя (РОП), который предусматривает отмену тарифов и сборов для населения на вывоз отходов, собранных раздельно. Другое предложение — разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары при наличии собственных мощностей на этот процесс, сообщает РБК .

В последнем случае предприятиям предлагается в течение одного-двух лет создать собственные мощности для утилизации отходов и зачесть эти инвестиции в счет уплаты экосбора. Но для разных видов упаковки планируется разработать разные тарифы.

Главной целью новой концепции является увеличение средств, которые поступают в бюджет от утилизации отходов. При ожидаемом уровне поступлений примерно в 136 миллиардов рублей в год до бюджета в виде экосбора ежегодного доходит лишь 2,5 миллиарда рублей. Как объясняют эксперты, такая разница образовалась из-за того, что положение, которое существует в России с 2014 года о расширенной ответственности производителя для стимулирования утилизации товаров, фактически не работает. Министерством фиксировались случае фальсификации отчётностей или их непредоставление.