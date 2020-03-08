Уральцы устроили давку в очереди за тюльпанами по 1 рублю

На Урале сеть магазинов "Галамарт" запустила акцию, в рамках которой продавала тюльпаны по одному рублю за штуку. В результате в магазинах образовались огромные очереди, а люди расталкивали друг друга в попытках ухватить дешёвые цветы.

— Как только открылись двери в ТЦ, люди толпой рванули в магазин. Мало того что было жарко, все пытались лезть без очереди. Образовалась давка, стоять было невозможно. Создалось ощущение, что у тюменцев совсем нет денег, — цитирует одного из очевидцев прошедшей акции паблик "Тюмень".

Фото © VK / "Тюмень"

Аналогичная ситуация произошла в городе Миассе. Там очередь за тюльпанами начала собираться ещё до открытия магазина, а во время давки, как сообщает паблик "ЧП Миасс", мужчины расталкивали женщин ради дешёвого букета. Произошедшее сразу вызвало волну критики в соцсетях.

— Это насколько надо не уважать себя и своего любимого человека, чтобы в праздник рано с утра идти и толкаться в какой-то очереди за тем, чего в избытке на каждом углу, — написал один из пользователей.

Отмечается, что, согласно правилам акции, один человек мог получить лишь три цветка в одни руки. Также некоторые комментаторы рассказали, что похожие акции в праздничный день устроили и другие торговые центры города, однако, вероятно, там обошлось без давок и конфликтов.

Ранее Лайф рассказывал, что в начале года в Казани местные жители устроили давку на распродаже в гипермаркете "Карусель". Низкие цены тогда были обусловлены предстоящим закрытием магазина.