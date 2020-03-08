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У безработного москвича угнали Lexus за 6,9 миллиона

Владелец припарковал железного коня у дома, но машина бесследно исчезла.

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Фото © Flickr / Kārlis Dambrāns

Автомобиль стоимостью почти семь миллионов рублей угнали на Открытом шоссе в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ, потерпевшим оказался 30-летний безработный.

Неизвестный с парковки у дома по адресу: Открытое шоссе, д. 9, стр. 1 совершил кражу принадлежащего заявителю автомобиля марки Lexus LX 570. Материальный ущерб составил около 6,9 миллиона рублей, — рассказали в управлении агентству "Москва".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража", преступника разыскивают.

Лжебанкиры украли со счёта безработной москвички более 5,2 миллиона рублей

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