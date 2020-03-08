Зеленский нашёл новое объяснение отказу ездить на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз оправдался за отказ выполнить одно из своих предвыборных обещаний — ездить на работу на велосипеде. В интервью The Guardian политик озвучил новое оправдание.

— Охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай бог, что-то случится, — заявил лидер Незалежной.

Зеленский тем не менее не теряет надежды пересесть из президентского кортежа на велосипед. Он отметил, что рассчитывает для этого изменить правила.

Напомним, о готовности ездить на работу на велосипеде в случае победы на выборах президента Украины Зеленский заявил 31 марта. Спустя три месяца после избрания украинцы напомнили главе государства об обещании, и ему пришлось объясняться.

Отметим, что на велосипеде на работу ездил персонаж сериала "Слуга народа" — президент Украины Василий Голобородько, которого играл Зеленский.