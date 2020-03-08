ЦСКА и "Ак Барс" вышли во второй раунд Кубка Гагарина

Столичный ЦСКА и казанский "Ак Барс" вслед за СКА вышли во второй раунд Кубка Гагарина. Все три коллектива не потерпели ни одного поражения на первом этапе турнира.

"Торпедо" НН — ЦСКА — 2:3 ОТ (0:0; 1:0; 1:2; 0:1), счёт в серии — 0-4.

Московские армейцы в четвёртой игре первого раунда плей-офф в овертайме переиграли нижегородское "Торпедо" — 3:2. Подопечные Игоря Никитина к середине третьего периода уступали со счётом 0:2, по шайбе в составе хозяев забросили защитник Чарльз Геноуэй с форвардом Джорданом Шредером.

Однако голы нападающих Мэта Робинсона и Максима Шалунова вернули ЦСКА в игру. Путёвку в 1/4 финала Кубка Гагарина москвичам помог оформить их лидер атаки — Кирилл Капризов, на старте овертайма с передачи Антона Слепышева реализовавший численное преимущество ЦСКА.

Слепышев отдает Капризов забрасывает! ААААА! ПОБЕДА! pic.twitter.com/Hb74pqgtSj — ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 8, 2020

"Нефтехимик" — "Ак Барс" — 0:1 (0:0; 0:0; 0:1), счёт в серии 0-4.

Для победы в четвёртом матче серии и выхода в следующий раунд Кубка Гагарина гостям из Казани хватило одного гола, который на 47-й минуте встречи забил нападающий Станислав Галиев.

Нижнекамцы нанесли 21 бросок по воротам "Ак Барса", но так и не смогли пробить голкипера казанцев Тимура Билялова.

Днём ранее право выступить во втором раунде Кубка Гагарина получил петербургский СКА, одолевший в четырёх матчах подольский "Витязь".