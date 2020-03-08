"Это Спарта!" В Омске ребёнок упал на оживлённую дорогу с привязанных к машине санок

Решение жительницы Омска прокатить ребёнка на привязанных к автомобилю санях едва не закончилось трагедией. Маленький пассажир упал с транспорта прямо посреди оживлённой дороги.

Инцидент произошёл 7 марта на улице Моторной. Запись с видеорегистратора была подписана "Отец года", но очевидцы утверждают, что за рулём внедорожника сидела женщина.

Пользователи раскритиковали мать-экстремалку и назвали её поступок безумием. Один из них предположил, что женщина решила последовать принципу царя Леонида "Это Спарта".

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