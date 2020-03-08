Россиянка нашла под Новгородом 700 старых снарядов

Отмечается, что склад был обнаружен всего в 300 метрах от ближайших домов. Специалисты перевезли сотни артиллерийских снарядов, миномётных и противотанковых мин в специально оборудованное место, где находка была уничтожена. В МЧС России отметили, что работать с таким большим количеством боеприпасов единовременно сапёрам приходится крайне редко.