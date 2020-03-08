Россиянка нашла под Новгородом 700 старых снарядов

В Новгородской области сапёры уничтожили более 700 снарядов времён Великой Отечественной войны. Целый склад немецких боеприпасов обнаружила возле посёлка Демянск местная жительница, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Отмечается, что склад был обнаружен всего в 300 метрах от ближайших домов. Специалисты перевезли сотни артиллерийских снарядов, миномётных и противотанковых мин в специально оборудованное место, где находка была уничтожена. В МЧС России отметили, что работать с таким большим количеством боеприпасов единовременно сапёрам приходится крайне редко.
А недавно Лайф рассказывал, что в Сочи ребёнок пытался продать боевой выстрел РПГ-7. Потенциального покупателя предложение испугало: он приказал несостоявшемуся продавцу бросить свой товар и бежать.