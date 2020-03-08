Парашюты и альпинизм. Участницы конкурса "Лидеры России" рассказали о своих увлечениях

Полуфиналистки конкурса "Лидеры России" в Международный женский день рассказали о своих увлечениях. Оказалось, что будущие лидеры сильны не только в работе и семье, но также занимаются благотворительностью, экстремальными видами спорта.

Так, например, Мария Лелека, участвующая в конкурсе по специализации "Здравоохранение", рассказала, что в свободное время предпочитает прыжки с парашютом. Такое увлечение, по её словам, помогает ей отвлечься от работы в экстренной медицине.

— Я занимаюсь экстренной медициной, переживаю очень много эмоций и выбираю экстремальные увлечения для того, чтобы переключиться. Например, когда я прыгаю с парашютом и делаю первый шаг из самолёта, ощущаю минуты свободного падения, состояние полёта, а все проблемы кажутся совсем крохотными и незначительными, — рассказала Мария.

А вот полуфиналистка Юлия Лысенко призналась, что за свою жизнь успела покорить вершину Эльбруса. Она рассказала, что во время восхождения сильный порыв ветра сбил её с ног, в результате чего она чуть не погибла, скатившись по склону вниз, однако потом взяла себя в руки и пришла к поставленной цели.

— Меня сдуло порывом ветра, и я упала на спину. Начала скользить головой вниз с устрашающей скоростью. Я остановилась на поверхности Эльбруса, избежав столкновения со скалами. <...> Спасатель из нашей группы прибежал ко мне... Но я отказалась возвращаться в базовый лагерь... И мы снова, но уже вместе, в связке, пошли в гору. Мы вместе продолжили путь наверх, достигли вершины и успешно спустились! — рассказала женщина.

Помимо этого участницы конкурса занимаются благотворительностью, помогают детям-сиротам, преподают в университетах, увлекаются танцами и даже имеют собственные международные социальные проекты.

Напомним, конкурс "Лидеры России" проводится организацией АНО "Россия — страна возможностей" по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноимённой платформы, которая объединяет 23 проекта. Ранее в Москве стартовал полуфинал конкурса по направлению "Здравоохранение".