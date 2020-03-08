В Москве в честь 8 Марта бесплатно перевезли в метро более миллиона женщин

Более миллиона женщин в честь праздника 8 Марта смогли сегодня бесплатно воспользоваться метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена на странице в "Твиттере".

К 18:30 в #мосметро прошли бесплатно около 1.05 млн женщин. Это как если бы Красноярск состоял только из женщин и решил бы весь пройти сегодня в метро бесплатно. — Мосметро (@MoscowMetro) March 8, 2020

— К 18:30 в метро прошли бесплатно около одного миллиона 50 тысяч женщин. Это как если бы Красноярск состоял только из женщин и решил бы весь пройти сегодня в метро бесплатно, — отмечается в сообщении.

Для прекрасных дам Москвы и Подмосковья в Международный женский день также стал бесплатным проезд в наземном общественном транспорте, на пригородных поездах. Ещё можно было бесплатно посетить музеи, припарковать машину.

Кстати, московское метро вошло в первую двадцатку лучших мест для женской карьеры.