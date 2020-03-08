Рэпер Джиган попал в реабилитационную клинику в Майами

Видео © Instagram/ Джиган

Известный рэпер Джиган после серии скандальных прямых эфиров попал в клинику реабилитации в Майами, видео было размещено на его странице в "Инстаграме".

В последние дни у артиста было замечено странное поведение. Он вёл трансляции, в которых ругался при детях. Это шокировало поклонников, знающих его как идеального отца и мужа. Тем более что сейчас семья находится в США после рождения долгожданного четвёртого малыша, а сам исполнитель опубликовал огромное количество фото с новорождённым сыном и казался совершенно счастливым.

Жена рэпера Оксана Самойлова на сутки пропала из соцсетей, а потом опубликовала в сториз запись со словами на чёрном фоне "Мне не хочется просыпаться в этот мир". Никаких пояснений при этом она пока не дала.

Тем временем Джиган опубликовал видео из необычного места. На халате рэпера виден лейбл Seaside Palm Beach. Это элитная клиника реабилитации в Майами, которая называет себя лакшери рехаб во Флориде. Находится на берегу моря и включает в себя несколько номеров и бассейн. Пациентами учреждения являются люди, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость.

Ранее у Джигана и Оксаны Самойловой родился четвёртый ребёнок — долгожданный сын Давид. Они уже воспитывают трёх дочерей — Ариелу, Лею и Майю.