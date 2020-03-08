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Врач назвал кожные изменения, которые свидетельствуют о серьёзных болезнях

Медик посоветовал ежедневно или хотя бы через день осматривать свою кожу на наличие аномалий.

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Кожа часто первой реагирует на внутренние заболевания. Многие упускают из виду эти типичные изменения, поэтому врач Йенс Тесманн из профессиональной Ассоциации немецких дерматологов назвал несколько признаков, которые позволят распознать проблемы в организме, сообщает Focus.

Доктор отметил, что связь между кишечником и кожей особенно тесная. Красные болезненные пятна в районе голеней должны заставить насторожиться, поскольку они говорят о бактериальном воспалении — тонзиллите, болезни Крона или язвенном колите.

Вторым важным органом является печень, которая очищает и снабжает органы питательными веществами, в связи с чем любая дисфункция выражается на коже. Желтушный цвет покровов свидетельствует о гепатите или застое желчи, сосудистые звёздочки в верхней части тела могут стать предвестниками цирроза или жирового гепатоза. Покраснения на ладонях или большом пальце говорят о проблемах с сосудами, что также может указывать на неполадки с внутренним органом, а по маленьким жёлтым узелкам можно узнать о нарушении обмена липидов.

Другим изменением кожи, которое вызывает беспокойство, являются коричневые пятна на шее, чаще всего возникающие в складках. На языке врачей они называются негроидным акантозом и являются одним из визуальных симптомов диабета.

Специалист посоветовал при любых кожных изменениях обращаться к дерматологу для выявления их причин и назначения соответствующего лечения. Он также дал рекомендацию по профилактике: каждый день или через день во время принятия душа кратко проверять кожу на наличие аномалий.

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