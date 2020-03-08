Врач назвал кожные изменения, которые свидетельствуют о серьёзных болезнях

Кожа часто первой реагирует на внутренние заболевания. Многие упускают из виду эти типичные изменения, поэтому врач Йенс Тесманн из профессиональной Ассоциации немецких дерматологов назвал несколько признаков, которые позволят распознать проблемы в организме, сообщает Focus.

Доктор отметил, что связь между кишечником и кожей особенно тесная. Красные болезненные пятна в районе голеней должны заставить насторожиться, поскольку они говорят о бактериальном воспалении — тонзиллите, болезни Крона или язвенном колите.

Вторым важным органом является печень, которая очищает и снабжает органы питательными веществами, в связи с чем любая дисфункция выражается на коже. Желтушный цвет покровов свидетельствует о гепатите или застое желчи, сосудистые звёздочки в верхней части тела могут стать предвестниками цирроза или жирового гепатоза. Покраснения на ладонях или большом пальце говорят о проблемах с сосудами, что также может указывать на неполадки с внутренним органом, а по маленьким жёлтым узелкам можно узнать о нарушении обмена липидов.

Другим изменением кожи, которое вызывает беспокойство, являются коричневые пятна на шее, чаще всего возникающие в складках. На языке врачей они называются негроидным акантозом и являются одним из визуальных симптомов диабета.

Специалист посоветовал при любых кожных изменениях обращаться к дерматологу для выявления их причин и назначения соответствующего лечения. Он также дал рекомендацию по профилактике: каждый день или через день во время принятия душа кратко проверять кожу на наличие аномалий.

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