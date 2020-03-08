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Во Франции неизвестный открыл стрельбу в мечети и скрылся на мотороллере

Злоумышленник был в шлеме, что затрудняет процесс его опознания.

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Фото © Actu17

В Париже произошла стрельба в мечети на северо-востоке. Как сообщает портал actu17 со ссылкой на источники в полиции, пострадал один человек.

Инцидент произошёл около 20:00 по местному времени (22:00 мск). Вооружённый мужчина вошёл во внутренний двор мечети и выстрелил в находившегося там человека. Затем он сел на мотороллер и скрылся. Местонахождение злоумышленника неизвестно. По некоторым данным, во время стрельбы он был в шлеме, что затрудняет возможность опознания.

Жизнь пострадавшего находится вне опасности.

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