В Тверской области пропала семилетняя девочка

В Тверской области волонтёры вышли на поиски семилетней Лиды. Восьмого марта девочка ушла из дома и не вернулась, ориентировка размещена на странице поисково-спасательного отряда "Сова" в соцсети "ВКонтакте".

Фото © VK / ВПСО "Сова" Бежецк

Как сообщает тверской информационный портал Weekend, школьница гуляла около дома в селе Чамерово Весьегонского района, а после пропала. На месте работают сотрудники полиции и следователи, они опрашивают родных и возможных свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Приметы Лиды: худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в розовую куртку в цветочек, красную шапку, тёмно-сиреневые штаны и чёрные сапоги. Правоохранители просят всех, кому известно её местоположение, связаться с ними по телефонам, указанным в ориентировке.