Скандально известный украинский депутат намерен приехать в Москву на Парад Победы

Скандально известный депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива намерен приехать в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Кива добавил, что его фракция будет отмечать 75-ю годовщину Победы, которой нужно гордиться, несмотря на то что в Незалежной насаждается "история пособников фашизма".

Парламентарий отметил, что великий праздник может стать точкой соприкосновения между Москвой и Киевом и поспособствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее нецензурное поздравление с Днём защитника Отечества депутата Кивы вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсети.