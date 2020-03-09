СМИ: Джим Керри вернётся к образу Маски в продолжении "Космического джема"

Голливудский актёр Джим Керри может пополнить состав фильма "Космический джем — 2".

58-летний артист выступит в качестве озвучки, появившись в картине в образе Маски, сообщает портал We Got This Covered.

Образ персонажа создадут с помощью компьютерной графики. Маска в кадре будет играть роль судьи одного из баскетбольных матчей.

Выход продолжения фэнтези-комедии запланирован на 2021 год. Одним из продюсеров картины выступает звезда НБА и форвард клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Режиссёром фильма является Малкольм Д. Ли.

Ранее Джим Керри рассказал, при каком условии снимется в продолжении "Маски".