НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Иране зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за прошедшие сутки

Общее число умерших возросло до 194 человек.

240
Post cover

Фото © ТАСС / AP Photo / Ebrahim Noroozi

За минувшие сутки в Иране зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса — 49.

Общее число умерших теперь составляет 194 человека, пишет агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура.

Иран — одна из самых многочисленных стран с коронавирусом. Инфекция распространилась уже по всем провинциям страны, а общее число заразившихся составляет 6566 человек (743 новых случая за последние сутки).

Власти страны предприняли меры по предотвращению распространения вируса и до апреля закрыли все школы и университеты.

Ранее Лайф сообщал, что коронавирус был подтвержден у главы Минпромторга Ирана, а также у одного из пяти вице-президентов.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть