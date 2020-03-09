Врач рассказала о неожиданной пользе сока молодого картофеля

Врач-диетолог Маргарита Королёва назвала несколько полезных свойств молодого картофеля, которые помогают поддерживать красоту и здоровье.

По словам медика, в картофеле содержатся фосфор, калий, магний, витамины и полезная растительная клетчатка, а чем моложе картофель, тем он полезнее.

— Сырой картофель используется в народной медицине для регенерации ран, например после ожогов, для омоложения организма, потому что имеет в составе антиоксиданты, что позволяет поддерживать красоту и увлажнённость кожи. Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, которые имеют повышенную кислотность, язвенные болезни, — сказала Королёва в интервью радио Sputnik.

Также сок молодого картофеля можно применять для лечения ЛОР-органов и верхних отделов пищеварительного тракта, отметила медик.

Кроме того, сок молодого картофеля используют и в питании. Здесь важно правильно хранить сам клубень. Врач отметила, что необходимо знать о месте произрастания картофеля и условиях его хранения. Дело в том, что в составе овоща могут быть нитраты, которые сами по себе не вредны, но при превращении в нитриты и нитрозамины дают канцерогенный эффект.

— Чтобы нитриты не накапливались, картофель надо хранить в холодильнике, а также надо тщательно срезать кожицу, — заключила диетолог.

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