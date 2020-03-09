Названы лидеры экспорта оружия в мире

Международные поставки основных видов оружия в течение пятилетнего периода с 2015 по 2019 год увеличились на 5,5% по сравнению с 2010–2014 годами. Согласно новым данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), крупнейшими экспортёрами оружия за последние пять лет стали США, Россия, Франция, Германия и Китай.

На первом месте находятся Соединённые Штаты, они поставляют 36% всего мирового оружия в 96 стран, большую часть на Ближний Восток — в Саудовскую Аравию.

Российская доля экспорта мировых вооружений составила 21% от мирового объёма. РФ поставляет вооружение в 47 стран. 57% поставок пришлись на страны Азии и Океании, 19% оружия отправилось на Ближний Восток (в основном в Египет и Ирак), 17% — в Африку, 5,7% — в Европу, 0,8% — в Северную и Южную Америку.

Также возросли поставки со стороны Франции и Германии, составив 7,9%, и 5,8% от мировых показателей соответственно. На пятом месте с долей в 5,5% оказался Китай.

Основными импортёрами по итогам пяти последних лет стали Саудовская Аравия, Индия и Египет.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о начале поставок "оружия будущего" в ряды Российской армии.