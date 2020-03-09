Учёные смогут определять болезни мозга по почерку

Учёные Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ совместно с коллегами из Великобритании, Израиля и Финляндии разработали метод изучения отклонений у детей через их почерк.

Специалистам для определения будут нужны только подсвечивающий лист бумаги лазер или лазерный диод, ручка, цифровая камера и компьютер для анализа данных, сообщают "Известия".

Нарушения в психике врачу будет показывать специальная программа, которая изучает движения ручки в трёх измерениях с помощью микроскопических световых пятен — спеклов. При этом подобный метод подойдёт и для изучения ещё совсем маленьких детей, которые не умеют писать, а могут только рисовать.

Уточняется, что на обработку данных понадобится несколько минут.

Нарушения почерка могут показать наличие атеросклероза сосудов головного мозга и деменции на ранней стадии у взрослых, когда имеющиеся на сегодняшний день способы диагностики просто не заметят болезнь.

При этом диагноз, который поставят с помощью данного метода, будет всё же предварительным. Он сможет показать наличие или отсутствие проблем и необходимость дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что болезнь Паркинсона научились выявлять по почерку.