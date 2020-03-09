Пьяных рецидивистов в России могут начать принудительно лечить от алкоголизма

Российские суды могут закрепить за собой право отправлять человека на принудительное лечение после нескольких нарушений в состоянии алкогольного опьянения.
Документ с соответствующим предложением поступил в Министерство внутренних дел из Минюста, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД.
За неоднократное нарушение суд может обязать гражданина пройти обязательную диагностику и лечение от алкоголизма и (или) реабилитацию.
При этом за судом также будут закреплены полномочия назначать срок, в течение которого нарушитель обязан обратиться в медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации.
Положение (часть 9 статьи 8.39) предлагается включить в проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях.
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